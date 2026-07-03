BJYM नेता पर महिला डॉक्टर व स्टाफ को बैड टच करने और धमकी देने का आरोप, सागर में FIR दर्ज

रात में बीएमसी प्रबंधन और पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई न होने से नाराज जूनियर डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ का गुस्सा शुक्रवार सुबह फूट पड़ा। सुबह से ही पूरा स्टाफ काम बंद कर अस्पताल परिसर में लामबंद हो गया। इसके बाद अस्पताल के मुख्य गेट के सामने सड़क पर बैठकर चक्काजाम कर दिया। यह चक्काजाम साढ़े तीन घंटे चलता रहा। प्रदर्शन के दौरान 5 थानों का पुलिस बल तैनात रहा। मौके पर एएसपी नरेंद्र सोलंकी, सीएसपी ललित कश्यप, गोपालगंज थाना प्रभारी घनश्याम शर्मा, मोतीनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपूत, मनीष सिंघल, रोहित डोंगरे मौजूद थे। बीएमसी के संयुक्त संचालक और अधीक्षक डॉ. राजेश जैन ने नर्सिंग स्टाफ की ओर से लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम खुला।