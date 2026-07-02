हलवाई बोला- मां को किसी ने मार दी गोली, फिर खुद को ब्लेड से काटा, सागर में पुलिस चौकी के पास मिला शव

Halwai Death Case- मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक युवक की मौत ने इलाके में सनसनी फैला दी है। जिले के गोपालगंज में शनिचरी पुलिस चौकी के परिसर के पास बुधवार सुबह एक 28 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान कृष्णगंज वार्ड निवासी राजू अठ्या के रूप में हुई है, जो पेशे से हलवाई का काम करता था। शव पर चोटों के निशान मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि पुलिस के मुताबिक युवक गंभीर मानसिक मतिभ्रम और नशे का आदि था। पुलिस के मुताबिक मृतक राजू पिछले 4-5 दिनों से गंभीर मतिभ्रम (हेलुसिनेशन) से गुजर रहा था। उसे लगातार यह आभास हो रहा था कि कोई उसे मार रहा है। पुलिस जांच में सामने आया कि वह डर के मारे सड़कों पर बदहवास दौड़ रहा था और इस दौरान ठोकर खाकर गिरने से भी उसे चोटें आई। पुलिस ने बताया कि पटाखों की आवाज और कुत्तों के भौंकने से वह दहशत में आ रहा था।