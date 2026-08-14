Bina news: रेलवे का मेगा ब्लॉक: 65 दिन प्रभावित रहेंगी 344 ट्रेनें, कैंसिल रहेंगे 16 ट्रेनों के 170 ट्रिप

Indian Railway:एमपी के बीना जंक्शन पर चल रहा यार्ड रिमॉडलिंग कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। रेलवे बोर्ड से अंतिम स्वीकृति मिलते ही अगले 10 दिनों में 65 दिनों का प्री-प्रीएनआइ, प्रीएनआइ और एनआई ब्लॉक शुरू होने की संभावना है। इस दौरान 344 ट्रेनें प्रभावित होंगी, 212 ट्रेनों का मार्ग बदला जाएगा और 16 ट्रेनों के 170 ट्रिप पूरी तरह निरस्त रहेंगे। कई प्रमुख एक्सप्रेस और मेमू ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा, जबकि कुछ ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से संचालित होंगी। रेलवे के इस मेगा ब्लॉक से हजारों यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।