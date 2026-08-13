काम्बिंग गश्त में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई: 110 लीटर अवैध शराब जब्त, चार तस्कर गिरफ्तार

बीना. अपराधों की रोकथाम और अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने कांबिंग गश्त के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए 57 हजार 500 रुपए कीमत की 110 लीटर अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर दो बाइक भी जब्त की गईं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते मिले 21 लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। वहीं, 15 स्थायी वारंटी एवं 12 गिरफ्तारी वारंटी पकड़े गए हैं। इसके अलावा 25 उपद्रवियों के विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 170 के तहत व शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई।

थाना प्रभारी अनूप यादव ने बताया कि देहरी रोड अंडरब्रिज के पास पुलिस ने उमाशंकर पिता प्रेमनारायण सोनी (50) निवासी प्रताप वार्ड एवं प्रमोद पिता रज्जन जोगी (47), निवासी बीना को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 300 पाव अवैध शराब कीमत 26 हजार रुपए व बाइक क्रमांक एमपी 15 एमएच 1853 कीमत 30 हजार रुपए को भी जब्त किया है। दोनों के खिलाफ आबकारी एक्ट 34(2) के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजा गया। इसी प्रकार ग्राम शब्दा पाली पुलिया के पास धर्मेन्द्र पिता राजकुमार विश्वकर्मा (37) निवासी खडेसरा व दीपक पिता रामकुमार यादव (22) निवासी ग्राम कंजिया को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 315 पाव अवैध शराब, जिसकी कीमत 31 हजार 500 रुपए है व बाइक क्रमांक एमपी 40 जेडएच 1839 कीमत 45 हजार रुपए जब्त की गई। दोनों आरोपियों के खिलाफ भी आबकारी एक्ट 34(2) के तहत मामला दर्ज किया है।