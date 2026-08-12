एक दिन की बारिश में खुली ड्रेनेज सिस्टम की पोल, जगह-जगह सड़कों पर भरा पानी

बीना. शहर में एक दिन हुई तेज बारिश ने नगर पालिका के ड्रेनेज सिस्टम और बारिश पूर्व नाले-नालियों की सफाई के दावों की पोल खोल दी है। शहर की सड़कों पर जगह-जगह पानी भरने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा।

रविवार को हुई बारिश में कई स्थानों पर पानी की निकासी नहीं होने से सडक़ें तालाब जैसी नजर आने लगीं थीं। खुरई रोड से आने वाले पानी की सही निकासी न होने से सर्वोदय चौराहा पर पानी जमा हो रहा है, जिससे वाहन चालकों को निकलने में परेशानी होती है। सड़क पर पानी भर जाने से दुर्घटना का भी डर बना रहता है। इसी तरह कच्चे रोड पर भी नालियों की सफाई न होने से बारिश में गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है। साथ ही सडक़ किनारे बने मकान व दुकानों में पानी भरने से गंदगी फैल रही है। यहां कुछ लोग नाली पर अतिक्रमण भी किए हुए हैं, जिससे सफाई भी नहीं हो रही है।