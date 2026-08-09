Sagar news: खाना खाकर सोई स्वाति..बेटी के बार-बार जगाने पर भी नहीं उठी, कुछ घंटे पहले अस्पताल से हुई थी डिस्चार्ज

अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद परिजन स्वाति को घर ले पहुंचे। परिजनों ने बताया कि स्वाति ने घर पहुंचकर खाना खाया और नींद आने की बात कहकर सो गई। शाम को जब बेटी स्वाति को जगाने के लिए पहुंची तो बार-बार जगाने पर भी वह नहीं उठी। इस कारण फिर से उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को रविवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। स्वाति का एक बेटा और एक बेटी है, जिनका मां की मौत के बाद रो-रोकर बुरा हाल है।