Sagar news: खाना खाकर सोई स्वाति..बेटी के बार-बार जगाने पर भी नहीं उठी, कुछ घंटे पहले अस्पताल से हुई थी डिस्चार्ज

woman suspicious death after hospital discharge, एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर
Sagar Woman Suspicious Death: मध्यप्रदेश के सागर जिले में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला शनिवार दोपहर को घर में खाना खाकर सोई थी और जब शाम को बेटी ने उसे जगाया तो वो नहीं उठी। परिवार के लोग तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने रविवार को महिला का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस का कहना है कि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा।
देवरी थाना क्षेत्र के पुरैनानकरन गांव की रहने वाली स्वाति सौर को शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात 2 बजे के आसपास सोते वक्त घर में जहरीले सांप ने डस लिया था। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे रात तीन बजे देवरी स्वास्थ्य केन्द्र लेकर पहुंचे थे। जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरु किया और इलाज के दौरान हालत में सुधार आने पर शनिवार को स्वाति को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था।
अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद परिजन स्वाति को घर ले पहुंचे। परिजनों ने बताया कि स्वाति ने घर पहुंचकर खाना खाया और नींद आने की बात कहकर सो गई। शाम को जब बेटी स्वाति को जगाने के लिए पहुंची तो बार-बार जगाने पर भी वह नहीं उठी। इस कारण फिर से उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को रविवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। स्वाति का एक बेटा और एक बेटी है, जिनका मां की मौत के बाद रो-रोकर बुरा हाल है।
बता दें कि बारिश का सीजन शुरू हो चुका है और बारिश के साथ ही सांपों का खतरा भी बढ़ गया है। बारिश होने से सांपों के बिलों में पानी भर जाता है जिसके कारण सांप अपने बिलों से निकलकर लोगों के घरों या फिर किसी सुरक्षित स्थान में घुस जाते हैं। ऐसे में सावधानी बरतना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपकी जान ले सकती है। सांप के काटने पर कुछ बातों को याद रखने से किसी की भी जान बचाई जा सकती है। इसको लेकर जागरूक होना बेहद जरूरी है।
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