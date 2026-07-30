30 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

हरदा

Harda News: ‘मां, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो’…और कुछ देर बाद दुनिया छोड़ गया 12 साल का साहिल

Snake Bite Death: मां समझती रही चूहे ने काटा है इसलिए उंगली पर तेल-हल्दी लगा दी, बेटा बोला- 'डॉक्टर के पास ले चलो मां', तब अस्पताल लेकर पहुंचे माता-पिता, इलाज के दौरान मौत।
2 min read
Google source verification

हरदा

image

Shailendra Sharma

Jul 30, 2026

harda

12 year old boy dies after snake bite, एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर

Harda Snake Bite Death: मध्यप्रदेश के हरदा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कांकरिया गांव में एक 12 वर्षीय बच्चे साहिल की सांप के काटने से मौत हो गई। साहिल अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था, उसे परिजन गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे थे, डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया लेकिन सांप का जहर पूरे शरीर में फैल चुका था जिसके कारण तमाम प्रयासों के बावजूद डॉक्टर साहिल को बचा नहीं पाए। इकलौते बेटे की मौत से माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है।

मां समझी चूहे ने काटा है

कांकरिया गांव में रहने वाला साहिल घर में कंबल ओढकर सो रहा था, तभी उसे हाथ की उंगली में किसी जहरीले सांप ने डस लिया। उसने मां से कहा कि उसकी उंगली में किसी जहरीले जंतु ने काट लिया है। मां सरिता को लगा कि साहिल को चूहे ने काटा है, इसलिए उसने साहिल की उंगली पर तेल और हल्दी लगा दी। कुछ देर बाद साहिल की तबीयत बिगड़ने लगी और उसे चक्कर आने लगे।

'मां मुझे डॉक्टर के पास ले चलो'

तबीयत बिगड़ने और चक्कर आने पर 12 साल के साहिल ने मां से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। इसके बाद पिता रामू व मां सरिता अन्य परिजनों के साथ पैदल साहिल को गोद में उठाकर सड़क तकलाए और फिर वहां से जिला अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच की तो पाया कि साहिल को सांप ने काटा है, तुरंत साहिल का इलाज भी शुरू किया लेकिन जहर ज्यादा फैल जाने के कारण इलाज के दौरान साहिल की मौत हो गई। बेटे साहिल की मौत से माता-पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और उनका रो-रोकर बुरा हाल है। साहिल अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। परिवार मूल रूप से पानतलाई गांव का रहने वाला है और पिछले चार-पांच वर्षों से कांकरिया में मजदूरी कर जीवनयापन कर रहा है।

बारिश के सीजन में बढ़ जाता है सांपों का खतरा

बता दें कि बारिश का सीजन शुरू हो चुका है और बारिश के साथ ही सांपों का खतरा भी बढ़ गया है। बारिश होने से सांपों के बिलों में पानी भर जाता है जिसके कारण सांप अपने बिलों से निकलकर लोगों के घरों या फिर किसी सुरक्षित स्थान में घुस जाते हैं। ऐसे में सावधानी बरतना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपकी जान ले सकती है। सांप के काटने पर कुछ बातों को याद रखने से किसी की भी जान बचाई जा सकती है। इसको लेकर जागरूक होना बेहद जरूरी है।

सांप के काटने पर क्या करें?

  • काटे गए अंग को जितना संभव हो स्थिर रखें।
  • तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचें।
  • झाड़-फूंक, चीरा लगाने या जहर चूसने जैसी गलत विधियों से बचें।
  • यदि संभव हो तो सांप की पहचान करने की कोशिश करें, लेकिन उसे पकड़ने का प्रयास न करें।

छोटी सी चूक और 12 फीट के अजगर ने जकड़ी गर्दन, इटारसी में बाल-बाल बचा सर्प मित्र

ये भी पढ़ें
narmadapuram

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

30 Jul 2026 07:55 pm

Published on:

30 Jul 2026 07:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Harda / Harda News: ‘मां, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो’…और कुछ देर बाद दुनिया छोड़ गया 12 साल का साहिल

बड़ी खबरें

View All

हरदा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

किसानों के लिए हरदा विधायक का बड़ा ऐलान, किसान कल्याण कोष में देंगे 75 प्रतिशत वेतन

किसानों के लिए हरदा विधायक आरके दोगने देंगे 75 प्रतिशत वेतन
हरदा

Harda news: ‘मिश्रा पैलेस’ के बाथरूम में पड़ी मिली सब इंजीनियर की डेडबॉडी, 15 सालों से होटल में कर रहे थे स्टे

Sub engineer body found: होटल में मिला शव (Photo Source - Patrika)
हरदा

Harda news: ‘क्यों चली गई…’ बिनी किसी से गिला-शिकवा करे अवलिदा कह गई लक्ष्मी, डरावना था आंगना का नजारा

Female student commits suicide: घर सूना कर गई छात्रा लक्ष्मी (Photo Source - Patrika)
हरदा

हरदा में भाजपा पूर्व पार्षद के बेटे का निधन, चौंका देगी मौत की वजह

Former BJP Councilor
हरदा

‘भाजपा 50 करोड़ लेकर पहुंची, 1 वोट के बदले दे रहे 5 हजार’, दतिया उपचुनाव के बीच जीतू पटवारी का गंभीर आरोप

Datia-By-Election
हरदा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.