Harda News: ‘मां, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो’…और कुछ देर बाद दुनिया छोड़ गया 12 साल का साहिल

तबीयत बिगड़ने और चक्कर आने पर 12 साल के साहिल ने मां से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। इसके बाद पिता रामू व मां सरिता अन्य परिजनों के साथ पैदल साहिल को गोद में उठाकर सड़क तकलाए और फिर वहां से जिला अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच की तो पाया कि साहिल को सांप ने काटा है, तुरंत साहिल का इलाज भी शुरू किया लेकिन जहर ज्यादा फैल जाने के कारण इलाज के दौरान साहिल की मौत हो गई। बेटे साहिल की मौत से माता-पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और उनका रो-रोकर बुरा हाल है। साहिल अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। परिवार मूल रूप से पानतलाई गांव का रहने वाला है और पिछले चार-पांच वर्षों से कांकरिया में मजदूरी कर जीवनयापन कर रहा है।