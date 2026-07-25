‘भाजपा 50 करोड़ लेकर पहुंची, 1 वोट के बदले दे रहे 5 हजार’, दतिया उपचुनाव के बीच जीतू पटवारी का गंभीर आरोप

Harda News :मध्य प्रदेश में भाजपा से जनता बुरी तरह त्रस्त हो चुकी है। अब दतिया के उपचुनाव में भाजपा की हार तय है। कांग्रेस की यही जीत मध्य प्रदेश में सत्ता की वापसी के लिए उसकी नींव बनेगी। पूरी भाजपा 50 करोड़ रुपए लेकर दतिया पहुंची है। हर वोटर को 5-5 हजार रुपए प्रति वोट तक देने की तैयारी की जा रही है। ये बात मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सूबे के हरदा में आयोजित कार्यकर्म में कही।