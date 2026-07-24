घर पर आकाशीय बिजली गिरने से छत में हुआ छेद, हनुमानजी का झंडा जला, हरदा में कई घरों के टीवी-फ्रिज खराब

मां गुलाबसिटी कॉलोनी में रहने वाले संकेत श्रीवास्तव ने बताया कि बिजली उनके घर की छत पर गिरी है। उन्होंने घर की छत पर कॉलम के निकले लोहे के सरिए में हनुमानजी का झंडा बांधकर रखा था। शुक्रवार शाम करीब साढ़े 5 बजे अचानक तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली उनके घर की छत पर लगे झंडे पर गिरी। जिसने झंडे के बीच वाले हिस्से को जला दिया। वहीं ऊपर से लेकर कमरे के अंदर की छत में बड़ा छेद कर दिया। छत के टुकड़े कमरे में गिरने से परिवार के लोग घबरा गए। कुछ देर बाद जब बारिश रुकी तो वो परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घर की छत पर पहुंचे। जहां उन्होंने छत पर बैठे रहने वाला कबूतर मरा पड़ा था। श्रीवास्तव ने कहा कि आकाशीय बिजली उनके घर की छत पर गिरी है लेकिन ये हनुमानजी की कृपा है कि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया।