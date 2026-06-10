एमपी में मानसून के पहले ‘स्वास्थ्य विभाग’ का अलर्ट, जारी हुई एडवायजरी

दस्त की स्थिति में बार-बार शौच जाना, मल का पतला या तरल होना सामान्य लक्षण हैं। यदि यह समस्या दो से तीन दिन से अधिक रहती है या स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता है, तो तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लेना आवश्यक है। नागरिकों से प्रारंभिक सलाह के लिए 104 आरोग्य सेवा केंद्र की नि:शुल्क सुविधा का लाभ लेने तथा आवश्यकता पडऩे पर नजदीकी चिकित्सालय या स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करने की अपील की। डॉ सिंह ने कहा कि समय पर उपचार नहीं मिलने पर ये बीमारियां गंभीर और कई बार जानलेवा भी साबित हो सकती हैं।