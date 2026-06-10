एमपी में ’20 सालों’ से एक ही विभाग में जमे अफसर-कर्मचारी, अब होगी कार्रवाई !

हर वर्ष तबादला सत्र के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले होते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो हर बार सूची से बाहर रह जाते हैं। इससे कर्मचारियों के बीच भी असंतोष देखने को मिलता है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे अधिकारियों को संरक्षण कौन दे रहा है और किन आधारों पर उन्हें वर्षों तक एक ही स्थान पर बनाए रखा जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि जब प्रदेशभर में समान नीति लागू है तो धार में उसका पालन क्यों नहीं हो रहा और क्या प्रभावशाली पदस्थापना के चलते नियमों की अनदेखी की जा रही है।