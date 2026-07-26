Indore News: दो दिन से पापा का फोन नहीं उठा रही थी बैंककर्मी युवती, घर में मिला जला शव

Indore Bank Employee Burnt Body: मध्यप्रदेशके इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में एक युवती की घर में जली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला शव घर के किचन में पड़ा है। युवती किन परिस्थितियों में जिंदा जली इस दिशा में पुलिस जांच कर रही है। अब तक की जांच में सामने आया है कि मृत युवती हरदा जिले के टिमरनी की रहने वाली है और इंदौर में एक बैंक में जॉब करती थी। दो दिन से पिता उसे फोन कर रहे थे लेकिन वो फोन कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, जिससे अंदेशा है कि शव दो दिन पुराना है। रविवार को युवती के परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया।