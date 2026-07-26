नशे से दूरी अभियान, युवाओं को किया जागरूक

इंदौर ञ्च पत्रिका. मप्र पुलिस द्वारा संचालित 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान के अंतर्गत राऊ बाईपास स्थित नशा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सक्रिय मानव अधिकार एवं न्याय संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष बद्री प्रसाद वर्मा के मार्गदर्शन में संस्थान और मप्र पुलिस नारकोटिक्स विंग ने मिलकर कार्यक्रम किया। इसमें डीआईजी कुमार प्रतीक नारकोटिक्स विंग मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने युवाओं को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावह, सामाजिक एवं कानूनी परिणामों के बारे में जागरूक किया। स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। युवाओं से नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। शहर अध्यक्ष विक्रांत ओबेरॉय, रूपेश पाल ज्ञान प्रकाश यादव, समीर तिवारी, मुफज्जल हुसैन, अजहर अब्बास, सौरभ पटेल और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।