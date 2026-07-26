स्टनिंग क्वीन ग्रुप की पहली बैठक में महिला सुरक्षा व सामाजिक मुद्दों पर मंथन

datia news (भाई ने की भाई की हत्या Photo Source- Patrika)
इंदौर। स्टनिंग क्वीन ग्रुप की पहली बैठक में स्वस्थ मनोरंजन के साथ समसामयिक विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में अल्प बचत योजना, महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण और सामाजिक सरोकारों पर विचार-विमर्श हुआ। विप्र नारी शक्ति सेवा संस्था की संस्थापिका प्रमिला शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम शर्मा एवं प्रदेश अध्यक्ष सुषमा दुबे ने महिलाओं से सामाजिक जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। बैठक में आकर्षक गेम्स और तंबोला का भी आयोजन हुआ। अंत में संतुलित वर्षा की प्रार्थना की। साथ ही सदस्यों ने वर्षा गीतों पर छातों के साथ उत्साहपूर्वक प्रस्तुति दी। लगभग 35 सदस्याएं उपस्थित रहीं।
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