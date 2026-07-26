Indore news: 12 नए रूटों पर दौड़ेंगी बसें, दूसरे राज्यों के लिए भी जल्द शुरू होगी बस सेवा

दो से तीन महीने पहले अधिकारियों ने दावे किए थे कि 1 जुलाई से सरकारी बस सेवा पटरी पर उतर जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब 15 अगस्त के पहले बस सेवा शुरू करने के दावे किए जा रहे। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि नया सिस्टम तैयार करने में कई स्तर पर कानूनी अड़चनें आ रही हैं। बता दें प्रदेश में खस्ताहाल लोक परिवहन को पत्रिका ने प्रमुखता से सरकार तक पहुंचाया। इसके बाद सीएम डॉ. मोहन यादव ने परिवहन सेवा को पटरी पर उतारने की घोषणा की थी। जिसके बाद एक राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी बना दी है, 7 अन्य संभागीय कंपनियों ने भी काम शुरू किया है। सरकार 40 मार्गों को अधिसूचित कर चुकी है।