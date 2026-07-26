Shajapur news: ‘मेरी बीवी किन्नर है…’ शादी के 27 दिन बाद पति ने सुनाई दर्द भरी दास्तां

शाजापुर निवासी युवक का विवाह 29 जून 2026 को राजगढ़ जिले के पचोर स्थित एक मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि शादी के एक महीने बाद उन्हें पता चला कि दुल्हन थर्ड जेंडर है, जिसके बाद दोनों पक्षों में शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष और मारपीट में बदल गया। युवक ने शुक्रवार को थाने में शिकायत की। इसके अनुसार शुक्रवार रात करीब 10 बजे पचोर से लड़की के परिजन आजाद, राकेश और चंदो बाई घर पहुंचे और दुल्हन को तुरंत ले जाने की जिद्द करने लगे। जब युवक ने सुबह जाने की बात कही तो आरोपियों ने गाली-गलौज और झूमाझटकी शुरू कर दी।