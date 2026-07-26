Bhind news: ‘मुझे घुमाने ले चलो दादा…’, घर से 5 किमी. दूर सबको रूला गया देवांश, भारी पड़ी जिद

फूप थाना क्षेत्र के कनकूरा गांव निवासी 3 साल का देवांश यादव घूमने की जिद करने पर अपने दादा सुनील यादव के साथ बाइक पर बैठकर भिंड के गोविंद नगर स्थित बाजार गया था। दोनों मार्केट से घर लौट रहे थे। मार्केट घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। इसी दौरान NH-719 के किनारे जब उनकी बाइक कुंवारी नदी पुल के पास पहुंची तब वे ब्रेजा कार को ओवरटेक कर रहे थे। बताया जा रहा है कि कार पूर्व बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सीमा शर्मा की थी। कार के चालक ने अचानक गेट खोल दिया। कार का गेट खुलते ही पीछे आ रही बाइक का संतुलन बिगड़ गया और मासूम देवांश सड़क पर जा गिरा। इससे पहले कि आसपास के लोग देवांश को संभालते पीछे से आ रहे तेज रफ्तार और अनियंत्रित डंपर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। डंपर के पहिए के नीचे आने से मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में दादा सुनील यादव भी घायल हुए हैं।