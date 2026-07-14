रात 3 बजे मां के साथ सो रहे भाई-बहन को सांप ने डसा, भिंड में एक साथ उठी दोनों की अर्थी

भिंड जिले में बारिश के मौसम के साथ ही सर्पदंश की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है। एक माह के भीतर जिले में सर्पदंश की 25 घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें चार लोगों की जान चली गई है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। इन घटनाओं में से अधिकतर घरों में सोते समय ही हुई हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सर्पदंश होने पर झाड़फूंक के चक्कर में न पड़े और तत्काल चिकित्सकीय सहायता लें। साथ ही, घरों में साफ-सफाई रखने, खुले पाइपों को बंद करने और आसपास खरपतवार न उगने देने जैसी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है।