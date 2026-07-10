रात 2.30 बजे बिस्तर पर रेंग रहा था करैत सांप, अनूपपुर में बच्ची की मौत, माता-पिता अस्पताल में भर्ती

Anuppur Krait Snake Bite Case: मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में बीती रात एक परिवार के लिए सांप काल बन गया। सांप (Snake) ने बिस्तर पर सो रहे पति-पत्नी के साथ ही उनकी मासूम बेटी को भी डस लिया, जिससे बच्ची की मौत हो गई है और माता-पिता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। रात 2.30 बजे पिता को पैर की उंगली में किसी चीज के काटने का एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत उठकर कमरे की लाइट जलाई तो बिस्तर पर करैत सांप (Common Krait) रेंगता हुआ दिखाई दिया। परिवार के लोग पति-पत्नी व बच्ची को अस्पताल ले जाने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही बच्ची की मौत हो गई। पति-पत्नी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है।