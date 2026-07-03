कर्नाटक में MP के 2 मजदूरों की मौत, ग्रेनाइट खदान में गिरी थी चट्टान

जैतहरी थाना क्षेत्र के वेंकटनगर पुलिस सहायता केंद्र द्वारा बेंगलुरु के तावरेकेरे पुलिस स्टेशन को पत्र भेजकर मृतक राजेश चौधरी का शव उनके परिचित रमेश पनिका को सौंपने का अनुरोध किया गया है। पत्र में मृतक के बड़े भाई अयोध्या प्रसाद चौधरी के आवेदन और ग्राम पंचायत सिंघोरा के प्रमाण-पत्र का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि रमेश पनिका वर्षों से राजेश के साथ कार्य करता था तथा परिवार की सहमति से शव उसे सौंपे जाने पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। पुलिस सहायता केंद्र ने इस तथ्य का सत्यापन कर संबंधित थाना को पत्र प्रेषित किया है।