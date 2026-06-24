24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अनूपपुर

लखनऊ अग्निकांड में एमपी के परिवार ने भी खोया अपना लाल, जिंदा जले गेम सॉफ्टेवेयर इंजीनियर जयनील

Lucknow Fire Tragedy : लखनऊ के कोचिंग संस्थान में हुए भीषण अग्निकांड में अनूपपुर के भालूमाड़ा निवासी जयनील चक्रवर्ती भी 15 मृतों में से एक हैं। जयनील अग्निकांड वाली बिल्डिंग में संचालित एक निजी कंपनी में काम करते थे।
2 min read
Google source verification

अनूपपुर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jun 24, 2026

Lucknow Fire Tragedy

Lucknow Fire Tragedy (लखनऊ अग्निकांड में अनुपपुर के जयनील की भी मौत Photo Source- Patrika)

Jayneel Chakravarti Burned Alive : उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के कोचिंग संस्थान में हुए भीषण अग्निकांड में जान गवाने वाले 15 लोगों में एक शख्स मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के भालूमाड़ा के भी थे। दर्दनाक हादसे में जान गवाने वाले 26 वर्षीय जयनील चक्रवर्ती कोचिंग संस्थान वाली बिल्डिंग में संचालित एक निजी कंपनी में काम करते थे और पिछले 3 साल से उसी कंपनी में कार्य कर रहे थे। वो पैशे से गेम सॉफ्टेवेयर इंजीनियर थे।

आपको बता दें कि, कोचिंग संस्थान में लगी भीषण आग से अंदर मौजूद कुल 15 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि कई अन्य बुरी तरह झुलसने और जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदने के कारण घायल भी हुए हैं।

हादसे का सुनकर ही लखनऊ पहुंचे माता-पिता

सोमवार देर रात मृतकों की सूची में उसका नाम सामने आने के बाद भालूमाड़ा नगर में शोक की लहर दौड़ गई। पिता जयंत एसईसीएल जमुना- कोतमा क्षेत्रीय चिकित्सालय में रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत हैं। परिजन के अनुसार, जयनील के माता-पिता हादसे की जानकारी लगने पर सोमवार रात में ही लखनऊ के लिए रवाना हो गए थे। जब वो प्रयागराज पहुंचे तब स्थानीय पुलिस द्वारा उन्हें जयनील की मृत्यु की सूचना मिली।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जयनील

जयनील एक गेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और पिछले तीन साल से उसी इमारत में संचालित एक कंपनी में कार्यरत थे, जहां यह अग्निकांड हुआ। वह अविवाहित थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय जमुना कोतमा में हुई थी, जिसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बाहर का रुख किया था। जयनील के पिता जयंत चक्रवर्ती भालूमाड़ा स्थित एसईसीएल जमुना कोतमा के रीजनल अस्पताल में रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत हैं। उनकी माता दुर्गा चक्रवर्ती गृहिणी हैं और उनका एक छोटा भाई भालूमाड़ा में पढ़ाई कर रहा है।

अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग

माता-पिता के लखनभ पहुंचने के बाद जयलीन का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद मंगलवार को ही परिवार जयलीन का पार्थिव शरीर लेकर उनके गृह ग्राम भालूमाड़ा पहुंच गया। जहां परिजन, रिश्तेदारों और इलाके के लोगों की मौजूदगी में शाम से पहले उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम विदाई के दौरान माहौल बेहद भावुक रहा। एक तरफ बेटे की असमय मौत से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल था तो वहीं जयनील की असमय मौत से पूरे भालूमाड़ा क्षेत्र में गम का माहौल था। स्थानीय लोगों ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजन के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट कीं।

फिर 2800 करोड़ कर्ज ले रही एमपी सरकार, 5 लाख 2 हजार करोड़ हुआ कुल कर्ज

ये भी पढ़ें
State Government Securities

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Jun 2026 07:18 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Anuppur / लखनऊ अग्निकांड में एमपी के परिवार ने भी खोया अपना लाल, जिंदा जले गेम सॉफ्टेवेयर इंजीनियर जयनील

बड़ी खबरें

View All

अनूपपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

EOW Trap: प्रभारी Executive Engineer 1.5 लाख रिश्वत पहले ले चुका था, अनूपपुर में 30 हजार लेते EOW ने पकड़ा

eow trap
अनूपपुर

MP के अनूपपुर में बोरी में मिली युवक की लाश, भांजी के अफेयर से नाराज मामा ने की हत्या

Uncle upset with niece affair killed lover honour killing mp news
अनूपपुर

अनूपपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया में पलटने से 6 की मौत, 40 घायल

Tractor Trolley Overturn
अनूपपुर

MP News: देवर ने पहले प्रेमी पड़ोसी को बेरहमी से मारा, फिर चश्मदीद भाभी को उतारा मौत के घाट

annuppur
अनूपपुर

MP में हाथी ने युवती को सूंड से पकड़कर जमीन पर पटका, दर्दनाक मौत

23-year-old woman died in wild elephant attack in anuppur mp news
अनूपपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.