लखनऊ अग्निकांड में एमपी के परिवार ने भी खोया अपना लाल, जिंदा जले गेम सॉफ्टेवेयर इंजीनियर जयनील

माता-पिता के लखनभ पहुंचने के बाद जयलीन का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद मंगलवार को ही परिवार जयलीन का पार्थिव शरीर लेकर उनके गृह ग्राम भालूमाड़ा पहुंच गया। जहां परिजन, रिश्तेदारों और इलाके के लोगों की मौजूदगी में शाम से पहले उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम विदाई के दौरान माहौल बेहद भावुक रहा। एक तरफ बेटे की असमय मौत से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल था तो वहीं जयनील की असमय मौत से पूरे भालूमाड़ा क्षेत्र में गम का माहौल था। स्थानीय लोगों ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजन के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट कीं।