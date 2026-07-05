ग्रेनाइट खदान हादसा: एक साथ ‘2 डेडबॉडी’ के पहुंचते ही बिलख उठा पूरा गांव, अनूपपुर में मची चीखपुकार

2 जुलाई को कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित मदापट्टना ग्रेनाइट खदान में लगभग 40 फीट ऊंचाई से विशाल चट्टान गिरने से बड़ा हादसा हुआ था। इस दुर्घटना में 7 श्रमिकों की मौत हो गई थी, जबकि 5 अन्य घायल हुए थे। मृतकों में अनूपपुर जिले के जनपद पंचायत जैतहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत सेमरवार निवासी 36 वर्षीय भुवनेश्वर सिंह गोंड और ग्राम पंचायत सिंधौरा निवासी 22 वर्षीय राजेश कुमार चौधरी शामिल थे। वहीं घायलों में छोटेलाल (निवासी पंडरी) और गुलाब सिंह (निवासी तितरी पोंडी) भी शामिल हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।