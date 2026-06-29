सुबह रस्सी खरीदी, शाम को दी जान, अनूपपुर में मां-बेटी ने सुसाइड नोट में लिखी दिल दहलाने वाली वजह

पुलिस का कहना है कि दोनों मृतकों की पहचान 42 वर्षीय मीरा रैदास और उसकी पुत्री पूनम रैदास 24 वर्ष के रूप में हुई है। मीरा रैदास अपने पति से अलगाव के बाद मायके में रहकर बेटी का पालन-पोषण कर रही थी। पति से भरण-पोषण की राशि दिलाए जाने का मामला न्यायालय में विचाराधीन था। बताया गया कि शाम लगभग चार बजे दोनों घर से कुछ दूरी पर स्थित एकांत स्थान में पहुंचे और आम के पेड़ की दो अलग-अलग डालियों पर रस्सी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली।