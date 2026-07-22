2 घंटे तक समझाते रहे अधिकारी, अपनी बात पर अड़ा रहा किसान, अनूपपुर में हाई-वोल्टेज ड्रामा

किसान ने मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में भी सीमांकन कराने की मांग करते हुए आवेदन दिया था और कार्रवाई नहीं होने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दी थी। चूंकि मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए अधिकारियों ने उसे समझाकर वापस भेज दिया था। बुधवार दोपहर किसान फिर अपनी जमीन पर पहुंचा और आम के पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देने लगा। सूचना मिलने पर एसडीएम प्राशी अग्रवाल के निर्देशन में तहसीलदार वेद प्रकाश सिंह, नायब तहसीलदार गणेश पनिका तथा कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने काफी देर तक किसान को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह पहले सीमांकन कराने की मांग पर अड़ा रहा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राजस्व टीम ने मौके पर जमीन का सीमांकन कराया। इसके बाद किसान पेड़ से नीचे उतर आया, जिससे प्रशासन और पुलिस ने राहत की सांस ली।