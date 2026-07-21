‘टिफिन पूरा खा लेना और मन लगाकर पढ़ना’, बच्चों को स्कूल भेजकर देवास में महिला ने की आत्महत्या

Dewas Rinki Padiyar Suicide Case: मध्यप्रदेश के देवास शहर में मंगलवार सुबह एक 38 वर्षीय महिला ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला का पति जब सुबह की सैर कर घर वापस पहुंचा तो बहुत देर तक पत्नी के दरवाजा न खोलने पर दरवाजा तोड़ा तो पत्नी को फांसी के फंदे पर लटका देखा। पति ने आस-पड़ोस के लोगों और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरु कर दी है। महिला ने आत्महत्या क्यों की फिलहाल इसके कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है।