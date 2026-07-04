जैश की आतंकी साजिश नाकाम, एमपी और गुजरात से ATS ने 8 संदिग्ध पकड़े, पाकिस्तान से हो रही थी फंडिंग

Dewas News : गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) की टीम ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए एक 18 साल के बिलाल दुरानी को मध्य प्रदेश के देवास के नाहर दरवाजा थाना इलाके के वारसी नगर और गुजरात से 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। वे गुजरात में जैश के लिए नेटवर्क तैयार करने, कट्टरपंथी विचारधारा का प्रसार करने और देश विरोधी गतिविधियों की साजिश रच रहे थे। उनसे प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा साहित्य, किताब, झंडा एवं मोबाइल फोन बरामद हुआ है। मामले में पकड़े गए संदिग्धों को पाकिस्तान से फंडिंग होने की भी जानकारी सामने आई है।