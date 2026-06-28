संघर्षों को ताकत बनाकर देवास की बेटी ने राष्ट्रीय एथलेटिक्स में रचा इतिहास, पोल वॉल्ट में जीता कांस्य

Dewas News : सपनों को पूरा करने के लिए साधन नहीं, संकल्प चाहिए। इसका जीवंत उदाहरण है मध्य प्रदेश के देवास जिले के अंतर्गत आने वाले खातेगांव के पास स्थित एक छोटे से गांव, ग्राम करोंद माफी में रहने वाली बेटी नितिका आकरे, जिन्होंने संघर्षों को अपनी ताकत बनाकर राष्ट्रीय एथलेटिक्स में इतिहास रच दिया। 3 साल की उम्र में पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मामा के घर पहुंचीं नितिका ने नर्मदा किनारों पर दौड़ते और खेलते हुए अपने सपनों को आकार दिया है।