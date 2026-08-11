राजगढ़ हादसा: ‘दो महीने की प्रेग्नेंट थी पूजा…’ 9 लोगों के अंतिम संस्कार के बाद सामने आया रूला देने वाला सच

क्षेत्रीय विधायक मुरली भंवरा सहित ग्रामीणों ने मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। देवास में मृतक शंकर के छोटे बेटे खुशाल ने अपने मृतक शंकर, सागर बाई, विशाल, उसकी पत्नी पूजा, विशाल की बेटी वंशिका और महक को मुखाग्नि दी। वहीं, खंडवा के पुनासा गांव में शंकर की बेटी रीनू बाई, उसके बेटे राजवीर और बेटी जसप्रीत का अंतिम संस्कार दामाम होकुम ने किया जो हादसे में बचने वाले दो लोगों में से एक है। इस दौरान माहौल बेहद गमगीन रहा। परिवार में अब एक बेटा खुशाल ओर उसकी पत्नी बचे जो इंदौर में मजदूरी करते थे। बताया जा रहा है कि एक लड़की है जिसकी शादी पास ही के गांव गोला में हुई वो वही रहती हे। पेट में दर्द होने के कारण वो परिवार के साथ नहीं गई। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है और इस त्रासदी ने ग्रामीणों को गहरे सदमे में डाल दिया है।