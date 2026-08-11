कोमा में चली गई थी मां, 9 परिजनों का अब उनके साथ ही होगा अंतिम संस्कार, देवास में मातम

ग्रामीणों के अनुसार धांसड़ निवासी शंकर बंजारा की पत्नी सागरबाई कुछ समय पहले सडक़ हादसे का शिकार हो गई थीं। इसके बाद वह लकवाग्रस्त होकर कोमा में चली गई थीं। परिवार के लोग उनका उपचार करा रहे थे। बताया गया कि सारंगपुर के पास स्थित एक देवस्थान पर जाने के बाद सागरबाई को कुछ आराम महसूस होता था। इसी उम्मीद में सोमवार सुबह परिवार के सदस्य उन्हें लेकर कार से देवस्थान के लिए रवाना हुए थे। परिवार को क्या पता था कि जिस सफर से उन्हें सागरबाई के स्वस्थ होने की उम्मीद थी, वही सफर पूरे परिवार को हमेशा के लिए उनसे दूर कर देगा। एक परिवार के नौ लोगों की मौत ने धांसड़ गांव को भीतर तक झकझोर दिया है।