Dewas News: वॉशिंग मशीन में छिपा था कोबरा, Video

स्नेक कैचर शाहिद अली को भी वॉशिंग मशीन में छिपे कोबरा को सुरक्षित रेस्क्यू करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। करीब दो घंटे की मेहनत के बाद जैसे ही स्नेक कैचर शाहिद ने कोबरा को सुरक्षित पकड़ा तो परिवार के सदस्यों ने राहत की सांस ली। रेस्क्यू के दौरान कॉलोनी के कई लोग मौके पर जमा हो गए थे। कोबरा को सुरक्षित पकड़ने के बाद स्नेक कैचर शाहिद अली ने बताया कि पकड़ा गया सांप कोबरा प्रजाति का है जो कि काफी जहरीला होता है। वो सांप को पकड़ने के बाद अपने साथ ले गए और जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया।