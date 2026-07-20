किसानों ने मांगा चार गुना मुआवजा, देवास में आंसू गैस के गोले दागने के आरोप

किसानों का कहना है कि किसान पिछले तीन वर्षों से अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के सामने गुहार लगा रहे हैं। इस दौरान करीब 50 ज्ञापन दिए गए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। करणी सेना परिवार के इंदौर जिलाध्यक्ष ऋषिराज सिंह सिसोदिया ने बताया कि किसान अपनी मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से भोपाल जा रहे थे। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए बल प्रयोग किया। उनके मुताबिक आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन चलाए गए और पुलिस कार्रवाई में कुछ किसान घायल हुए हैं। इंदौर के ग्रेटर रिंग रोड परियोजना से 39 गांवों के 991 किसान प्रभावित हो रहे हैं और करीब 4,442 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है। अब किसान नए नियमों के अनुसार 4 गुना मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं।