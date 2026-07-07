सांप ने काटा देवास जिला अस्पताल में मौत, हक जताने पहुंच गई दूसरी पत्नी, फिर जमकर हंगामा

सोमवार सुबह ऋवण की बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान परिजन भी पहुंचे। वहीं इंदौर से पहुंची एक महिला ने खुद को मृतक की पत्नी बताते हुए शव पर अपना अधिकार जताया। जबकि दूसरी ओर मृतक के भाई और पहली पत्नी के परिवार ने इसका विरोध किया। जबकि महिला ने दावा किया कि श्रवण नाथ ने उसके साथ कोर्ट मैरिज की थी और अंतिम संस्कार का अधिकार उसी का है। उसने शव उसे सौंपने की मांग की। वहीं, मृतक के भाई और पहली पत्नी के परिवार के लोग शव को गांव ले जाने पर अड़े रहे। विवाद के चलते कुछ देर के लिए अस्पताल परिसर में तनाव की स्थिति बनी रही।