खाना खा रहे मेहमानों पर गिरी सीमेंटेड गैलरी, देवास में मां-बेटी की मौत से खुशियां मातम में बदलीं

हादसे में संजय नगर, देवास निवासी लक्ष्मीबाई (32) पति मानस, उनकी मां भागवंता बाई (55) पत्नी धन्नालाल निवासी उज्जैन, सुगनबाई पति अंतरसिंह निवासी बिंजाना (देवास), पांच वर्षीय बालिका शिवानी तथा एक अन्य महिला घायल हो गईं। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और परिजन निजी वाहनों से घायलों को तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद लक्ष्मीबाई और उनकी मां भागवंता बाई को मृत घोषित कर दिया। वहीं सुगनबाई और बालिका शिवानी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें उपचार के लिए अमलतास अस्पताल रेफर किया गया। एक अन्य घायल महिला का उपचार जिला अस्पताल में जारी है।