तहसीलदार को गोली मारने की धमकी देना पड़ा महंगा, शिवपुरी में माफिया के घर पहुंचा ‘पीला पंजा’

बता दें कि गुरुवार को बदरवास तहसीलदार सचिन भार्गव को सूचना मिली थी कि सड़घाट में सिंध नदी के पास सरकारी जमीन पर अवैध मिट्टी उत्खनन किया जा रहा है। तहसीलदार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि अवैध उत्खनन कर रास्ता बनाया जा रहा है। दो ट्रैक्टर और हाइड्रा के जरिए मिट्टी निकाली जा रही थी। जब तहसीलदार ने टीम को अवैध उत्खनन कर रहे ट्रैक्टर और हाइड्रा को जब्त करने के लिए कहा तो आरोपियों ने विरोध करना शुरू कर दिया और हंगामा करने लगे। इस दौरान आरोपी जयमंगल यादव ने तहसीलदार को धमकाते हुए कहा था- सर रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा और जेल चला जाऊंगा।' इतना ही नहीं इसके बाद गुस्से में जयमंगल यादव ने अपने बेटे से कहा- 'जा घर से बंदूक लेकर आ, आज इन सब को गोली मार दूंगा'। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।