‘सुसाइड करूंगा या सूदखोर का अंत, पुलिस चाहे तो एनकाउंटर कर दे’, मुरैना में राहुल मिश्रा ने उठाई बंदूक

आरोपी राहुल मिश्रा ने जो वीडियो बनाकर वायरल किया है वो करीब 3 मिनट 20 सेकंड का है। इस वीडियो में उसने बताया कि सूरज यादव से उसने पैसे उधार लिए थे, जिन्हें 2 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटा भी दिया था। लेकिन इसके बावजूद सूरज उससे 20 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से पैसे मांग रहा था। ज्यादा ब्याज देने से मना किया तो मेरे साथ मारपीट की और जबरन मेरी कार का एग्रीमेंट करा लिया। मैंने पुलिस में शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सूरज यादव मुझे लगातार प्रताड़ित करता था, कहता था मेरे पास बहुत पैसा है, पुलिस तेरी नहीं सुनेगी। सूरज गुंडे लेकर आया और मुझसे मेरी कार छीनकर ले गया, मैंने डायल 100 पर फोन किया लेकिन पुलिस नहीं आई। पुलिस के न आने पर मैं समझ गया कि अब खुद ही लड़ाई लड़नी होगी।