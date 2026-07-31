कॉल रिसीव नहीं हुए तो भागे घरवाले, 100 किमी ग्वालियर में मिला 22 साल की बेटी का शव

Morena - मुरैना के सबलगढ़ में शुक्रवार को सुबह से ही मातम पसरा है। यहां की एक युवती की मौत से हर कोई गमगीन है। वह स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एसएससी) और एमपीपीएससी की तैयारी करने ग्वालियर में गई थी। उसने आयाम हॉस्टल में दाखिला लिया। युवती ने गुरुवार को आत्महत्या कर ली। उसने दोपहर 3 बजे तक कमरे का दरवाजा नहीं खोला और रूम पार्टनर का फोन भी रिसीव नहीं किया। इसके बाद हॉस्टल की युवतियों ने खिड़की से झांका तो उसे फंदे से लटकता देखा। घटना का पता चलते ही घरवाले तुरंत 100 किमी दूर ग्वालियर की ओर रवाना हुए। यहां उन्हें अपने बेटी की लाश मिली। युवा बेटी को मृत देख परिजन बिलखने लगे। शुक्रवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद पुलिस युवती का शव परिजनों को सौंप देगी। गृहनगर में आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। मामले की शुरुआती जांच में कुछ तथ्य सामने आए हैं। पुलिस का कहना है कि मोबाइल डिटेल्स से मौत के कारणों का खुलासा होगा।