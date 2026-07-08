सड़क के लिए भाजपा सांसद के घर तक दंडवत आंदोलन, मुरैना में 13 किमी. बाद बिगड़ी युवक की तबीयत

दडंवत यात्रा पर निकले युवक नवनीत तोमर की मांग सिर्फ इतनी है कि दक्षापुर से जोहा की हवेली तक करीब डेढ़ किलोमीटर लंबी पक्की सड़क का निर्माण तत्काल शुरू कराया जाए। यह सिर्फ एक सड़क की मांग नहीं, बल्कि उन करीब दो हजार ग्रामीणों की पीड़ा है, जो आजादी के दशकों बाद भी हर बरसात में छह महीने तक लगभग दुनिया से कट जाते हैं। जोहा पंचायत के जोहा की हवेली, झील का पुरा, दक्षापुर, सीतापुर और आम का पुरा गांव आज भी दलदलनुमा कच्चे रास्तों पर निर्भर हैं। बारिश शुरू होते ही सड़क पर दो से तीन फीट गहरे गड्ढे हो जाते हैं, बाइक तक नहीं निकल पाती। नवनीत तोमर बताते हैं कि गांव तक पहुंचने के लिए श्यामपुर, जोहा और दक्षापुर तीन रास्ते हैं, लेकिन एक भी पक्की नहीं है।