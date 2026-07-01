मुरैना कलेक्ट्रेट में जीभ निकालकर नागिन डांस! महिलाओं के हाई-वोल्टेज ड्रामे का वीडियो वायरल

इसी बीच जनसुनवाई में अतरसूमा स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना कॉलोनी के रहवासियों ने मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर शिकायती आवेदन दिया। रहवासियों ने बताया कि करीब 1100 आवासों वाली कॉलोनी में लगभग 400 परिवार रह रहे हैं, लेकिन आज तक नियमित पेयजल आपूर्ति, पर्याप्त बिजली, नालियां, सफाई कर्मचारी और कचरा वाहन जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। बिजली के लो-वोल्टेज के कारण पानी की आपूर्ति भी प्रभावित रहती है, जबकि कॉलोनी की स्ट्रीट लाइटें भी लंबे समय से बंद पड़ी है। रहवासियों का कहना है कि नगर निगम आयुक्त से कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।