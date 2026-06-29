खाना खाने के 15 मिनट बाद फंदे से झूला किशोर, मोबाइल खोला तो छतरपुर पुलिस को मिला बड़ा सबूत

परिजनों के अनुसार, खाना खाने के महज 15 मिनट बाद ही किशोर घर के पिछले हिस्से में बने कमरे में चला गया। वहां उसने रस्सी का फंदा बनाया और अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। कुछ देर बाद जब कमरे से कोई आवाज नहीं आई, तो मां अंदर पहुंची। अपने बेटे को फंदे पर लटका देख मां के होश उड़ गए। उसने आनन-फानन में रस्सी काटकर बेटे को नीचे उतारा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और किशोर अचेत हो चुका था। परिजन उसे बचाने की कोशिश करते, उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया।