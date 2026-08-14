दाखिला लेकर फंस गए विद्यार्थी, अब आरक्षण के विवाद में उलझी शिक्षकों की भर्ती

विश्वविद्यालय में अध्यापन व्यवस्था पूरी तरह अतिथि विद्वानों (अतिथि शिक्षकों) के भरोसे टिकी हुई है। लेकिन इस बार अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही गंभीर विवादों में घिर गई है। आरोप हैं कि विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा जारी किए गए भर्ती विज्ञापन में शासकीय आरक्षण रोस्टर और तय नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। रोस्टर में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आने के बाद पूरी चयन प्रक्रिया प्रशासनिक और कानूनी पेंच में उलझकर रह गई है। इस पूरी खींचतान का सीधा खामियाजा उन बेकसूर विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई का नुकसान उठाकर भुगतना पड़ रहा है।