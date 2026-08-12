Chhatarpur News: आधी रात बहन को सांप ने डसा, अस्पताल में तोड़ा दम, घर पहुंचे तो भाई की भी हो चुकी थी मौत

सोमवार की आधी रात अवधपुरा निवासी नेहा और उसका भाई जितेंद्र घर में फर्श पर सो रहे थे। रात में एक जहरीले सांप ने दोनों के पैरों में डस लिया। सांप के डसते ही दर्द के कारण 12 वर्षीय नेहा की नींद टूट गई। उसने तुरंत परिजनों को उठाया और अपने पैर में सांप के काटने की बात बताई। परिजन बिना वक्त गंवाए नेहा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर भागे। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन जहर का असर शरीर में तेजी से फैल चुका था और इलाज के दौरान जिला अस्पताल में नेहा ने दम तोड़ दिया। बमीठा थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे ने बताया पंचनामा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल दोनों शवों का पीएम कराया जा रहा है।