Chhatarpur News: बुंदेलखंड के लाखों यात्रियों को सौगात, दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के लिए नई स्पेशल ट्रेन शुरू

Prayagraj-Yeshwantpur Special Train: बुंदेलखंड के रेल यात्रियों के लिए आज का दिन एक नई और बड़ी सौगात लेकर आया है। लंबे समय से दक्षिण भारत और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी की मांग कर रहे क्षेत्रवासियो की मुराद आखिरकार पूरी हो गई है। उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज से बेंगलुरु (यशवंतपुर) के बीच नई वीकली स्पेशल ट्रेन (गाड़ी संख्या 04149/04150) चलाने का निर्णय लिया है, जो 5 अगस्त से विधिवत शुरू गई है। यह ट्रेन खजुराहो, महाराजा छत्रसाल स्टेशन छतरपुर, टीकमगढ़ और ललितपुर होकर गुजरेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से क्षेत्र के यात्रियों को पहली बार सीधे नागपुर, सिकंदराबाद और बेंगलुरु (यशवंतपुर) तक सुविधाजनक रेल सेवा मिल रही है।