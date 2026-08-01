छतरपुर मेडिकल कॉलेज में नई नियुक्तियों की शुरुआत: 10 विशेषज्ञ सीनियर रेसीडेंट डॉक्टरों का हुआ चयन, जिला अस्पताल से अटैच होकर मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं

इसी के साथ एनएमसी (राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग) की मंज़ूरी और मानकों को समय पर पूरा करने के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की पदस्थापना भी शुरू कर दी है। वॉक-इन-इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीनियर रेसीडेंट (एसआर) के पदों पर 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की चयन सूची (मेरिट लिस्ट) जारी कर दी गई है। इस बड़ी नियुक्ति से जहां जिला अस्पताल से अटैच होकर शुरू होने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी, वहीं दूसरी ओर एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू कराने की राह और सुगम हो गई है।