छतरपुर की सड़कें निगल रहीं पैदल जिंदगियां; आधे साल में 73 पैदल लोगों की गई जान

जांच में सामने आया कि 440 में से 305 हादसे ओवरस्पीड की वजह से हुए। इसके अलावा नशे में ड्राइविंग, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाना और गलत दिशा में आना भी प्रमुख वजहें हैं।हॉटस्पॉट: नौगांव-छतरपुर नेशनल हाईवे, छतरपुर-सागर रोड, छतरपुर-टीकमगढ़ रोड और बिजावर-बड़ा मलहरा मार्ग हादसों के मुख्य हॉटस्पॉट बन गए हैं।रफ्तार पर बेकाबू वाहन: कई जगह जहाँ 80 किमी प्रति घंटा की स्पीड लिमिट है, वहाँ वाहन 100 से 110 की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। हाईवे पर पुलिस गश्त की कमी है और चालान कटने के बावजूद चालकों में खौफ नज़र नहीं आता।पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षा नदारद73 पैदल यात्रियों की मौत के पीछे सबसे बड़ा कारण सुविधाओं का अभाव है। शहर के अलावा नौगांव, लवकुशनगर, गौरिहार, बिजावर और बड़ा मलहरा जैसी तहसीलों में भी फुटपाथ और जेब्रा क्रॉसिंग नदारद हैं। बस स्टैंड, हाट बाजार और स्कूलों के सामने लोगों को जान जोखिम में डालकर रोड क्रॉस करनी पड़ती है।