Chhatarpur news: ‘रोते-रोते चली गई..’. बेटे का गम भूली नहीं 102 साल की बूढ़ी मां, बहू ने उजाड़ा पूरा घर

इसी विवाद के दौरान ज्योति ने गौराबाई को मकान की छत से नीचे धकेल दिया। छत से गिरने से वृद्धा को गंभीर चोटें आई। परिजन उन्हें पहले नौगांव स्वास्थ्य केंद्र ले गए। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। यहां 6 दिन तक उपचार के बाद देर रात रोते-रोते गौराबाई सबको छोड़कर दुनिया से चली गईं। आसपास के लोगों का कहना था कि वे बेटे का गम भूल नहीं पाई थी कि अब बहू ने पूरा घर उजाड़ दिया। पुलिस ने शव का पीएम कराकर शव परिजनों को सौपा।