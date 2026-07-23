पॉलीटैक्निक के बाद नौगांव को मिला इंजीनियरिंग कॉलेज, पर बढ़ने के बजाय घट गए कोर्स; कंप्यूटर साइंस जैसा मुख्य विषय गायब!

कंप्यूटर साइंस के पद स्वीकृत हों: आज की मांग को देखते हुए कंप्यूटर साइंस ब्रांच को तत्काल स्वीकृति देकर शुरू किया जाए।2 नए ब्लॉक का निर्माण: कक्षाओं और प्रैक्टिकल के लिए कम से कम दो नए ब्लॉक भवनों का तत्काल निर्माण कराया जाए।नियमित शिक्षकों की भर्ती: स्वीकृत 125 पदों के सापेक्ष पर्याप्त नियमित प्राध्यापकों की स्थायी नियुक्ति हो।कैंपस में सुरक्षित हॉस्टल: दूर स्थित सुनसान हॉस्टल के बजाय मुख्य परिसर के भीतर ही सुरक्षित और सर्वसुविधायुक्त हॉस्टल बनाया जाए।प्राचार्य का पक्षभवन निर्माण, नियमित स्टाफ की नियुक्ति और नए स्वीकृत कोर्स (विशेषकर कंप्यूटर साइंस) को लेकर शासन से लगातार पत्राचार किया गया है। इसके अलावा कॉलेज में एडमिशन बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार पर फोकस किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं और 32 नए प्रवेश हुए हैं।