बराना नदी आंदोलन पर प्रशासनिक एक्शन: 17 दिन बाद हटाए गए प्रदर्शनकारी

केन-बेतवा लिंक परियोजना के विस्थापन और मुआवजे की मांगों को लेकर ग्राम कुपी में बराना नदी के किनारे बीते 17 दिनों से चल रहा धरना-प्रदर्शन रविवार को प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद समाप्त हो गया। प्रशासन ने सुरक्षा और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पुलिस के सहयोग आंदोलन स्थल को खाली करा दिया है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अमित भटनागर को स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण पुलिस अभिरक्षा में बिजावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है। वहीं, आंदोलन में शामिल पन्ना जिले के 176 प्रदर्शनकारियों को 3 बसों के माध्यम से उनके गृह ग्रामों के लिए रवाना कर दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई पर प्रशासन इसे नागरिक सुरक्षा के तहत उठाया गया कदम बता रहा है, जबकि आंदोलनकारियों के नेताओं ने इसे जनता की आवाज को दबाने की कोशिश करार दिया है।