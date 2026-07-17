जिले की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की उम्मीदों पर फिरा पानी: तैनाती के बाद भी छतरपुर नहीं आ रहे डॉक्टर, सूने पड़े हैं ग्रामीण अस्पताल

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, जिले के अलग-अलग विकासखंडों में चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए शासन द्वारा 44 नए चिकित्सा अधिकारियों की सूची जारी की गई थी। उम्मीद थी कि इन डॉक्टरों के आने से ग्रामीण अस्पतालों की सूरत बदलेगी, लेकिन हकीकत यह है कि इनमें से अब तक सिर्फ 30 डॉक्टरों ने ही ज्वॉइनिंग दी है। जिनमें से 14 डॉक्टर जिला अस्पताल को मिले, बाकी ग्रामीण अंचल को, जिससे ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य सेवा में सुधार होगा, लेकिन अभी भी डॉक्टरों की कमी है। बाकी बचे 14 डॉक्टरों ने अब तक जिले में आमद दर्ज नहीं कराई है। लंबे समय से रिक्त पड़े पदों पर इन डॉक्टरों के न आने से अब उनकी नियुक्ति को लेकर गहरा संशय पैदा हो गया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं।