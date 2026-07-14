शादी के 57 दिन बाद शिवानी-अखिलेश की साजिश का शिकार हुआ मनीराम, छतरपुर में नाले में मिली लाश

पुलिस ने मामले की जांच की और जब मृतक मनीराम व उसकी पत्नी शिवानी के मोबाइल की कॉल डिटेल की जांच की तो अखिलेश पटेल ग्राम पल्कोहा, थाना किशनगढ़ का दोनों के संपर्क में होना पता चला। इतना ही नहीं शिवानी की लगातार अखिलेश से फोन पर बातचीत होने के बारे में भी जानकारी लगी। इस आधार पर जब पुलिस ने शिवानी और अखिलेश से पूछताछ की तो वो टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर लिया। बताया गया है कि शिवानी और अखिलेश के बीच शादी से पहले से प्रेम प्रसंग था। शादी के बाद मनीराम शिवानी को दिल्ली ले जाना चाहता था, लेकिन शिवानी प्रेमी अखिलेश से दूर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए शिवानी और अखिलेश दोनों ने ही मिलकर मनीराम की हत्या की साजिश रची।