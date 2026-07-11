आबादी के आंकड़ों में भारी भिन्नता से छतरपुर नगर निगम के गठन पर संकट: 20 गांवों को मिलाकर 3.62 लाख की जनसंख्या का था खाका

छतरपुर को नगर निगम बनाने की घोषणा जून 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गौरव दिवस समारोह के दौरान की थी। इस घोषणा को करीब चार वर्ष होने वाले हैं, लेकिन गठन की प्रक्रिया अभी भी प्रशासनिक मंजूरियों के बीच अटकी हुई है। जिला प्रशासन के मुताबिक, नगर निगम की संशोधित फाइल को करीब 9 महीने पहले ही नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव स्तर पर भेजा जा चुका है। आगे की प्रशासनिक स्वीकृति न मिलने के कारण यह फाइल वर्तमान में ठंडे बस्ते में पड़ी है। अपर सचिव की मंजूरी मिलने के बाद ही इस प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा और फिर राज्यपाल की अनुमति के बाद ही गजट नोटिफिकेशन जारी हो सकेगा। इस पूरी प्रक्रिया में सामान्य तौर पर करीब एक वर्ष का समय लगता है, लेकिन वर्तमान स्थितियों को देखते हुए यह काम अधर में लटका हुआ है।